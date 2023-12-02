لماذا تطالب جنوب إفريقيا بـ محاكمة إسرائيل؟.. أحمد المسلماني يوضح| فيديو

كشف الإعلامي أحمد المسلماني، سبب مطالبة دولة جنوب إفريقيا بمحاكمة إسرائيل.

وقال الإعلامي أحمد المسلماني، خلال برنامجه "الطبعة الأولى" على قناة الحياة،: "جنوب إفريقيا دعت إلى قمة استثنائية لدول البريكس، سواء الدول الأعضاء، أو الدول التي ستنضم قريبا إلى التجمع".

وأضاف الإعلامي أحمد المسلماني،: "11 دولة حضرت القمة الاستثنائية، منها مصر، وحضر أيضا أمين عام الأمم المتحدة، والقمة كانت مهمة؛ لأن فيها دول إقليمية ودولية ذات ثقل كبير، وحديث الرئيسين الصيني والروسي كان مهما جدا".

وأشار الإعلامي أحمد المسلماني، إلى أن: "الرئيس السيسي عبر عن وجهة نظر مصر في هذه القمة، وقال إنه: حان الوقت للعمل، وأن الجمود في الضمير العالمي يجب أن ينتهي، وأن إسرائيل تنفذ عقابا جماعيا في قطاع غزة، وتجويعا وحصارا وقتلا للمدنيين".

وأوضح المسلماني، أن: "قمة البريكس- التي هي بالأساس اقتصادية- أدركت أن هذا التجمع الكبير والمهم في العالم، يعي أن كل ما هو سياسي، ينتهي إلى اقتصادي، وأن كل الحروب وعدم الاستقرار والمأساة الإنسانية؛ ستؤثر على الاقتصاد".