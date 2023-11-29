أحمد المسلماني يكشف مفاجأة: تغير المناخ يؤدي إلى الغباء.. فيديو

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن تغير المناخ أمر صعب للغاية..قد يؤدي إلى الغباء.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، على قناة "الحياة"،: تغير المناخ هو أمر صعب جدا وشهدنا أرقام قياسية غير مسبوقة بداية من أعلى درجة حرارة في التاريخ، وأعلى درجة حرارة لسطح المحيطات وأعلى دوبان جليد".



وأشار: " هناك علماء بدأو يدرسوا هذا الموضوع منهم عالم أعصاب كبير وقال إن هذا سيؤثر على أداء الدماغ وعلى الإدراك وأن طلاب الثانوية هذا العام في أمريكا الذي درس بعضهم في قاعات ليس بها تكييف وبها حر فإن الحر أدى إلى تعطيل إدراكهم ونزول درجاتهم في الثانوية العامة".