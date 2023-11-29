وزارة الرياضة تعلن أسماء المفاوضين الشباب بوفد مصر الرسمي بمؤتمر المناخ COP28

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن أسماء المندوبين الشباب بوفد مصر التفاوضي بمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للدول الأطراف باتفاقية المناخ COP28 بمدينة دبي برعاية من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسفير سامح شكري وزير الخارجية ورئيس مؤتمر COP27 والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وبدعم من منظمة الأمم المتحدة، بدأ أعضاء اللجنة الوطنية للشباب والمناخ (EGYouth4Climate) الوصول الي مدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة لحضور مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP28 المزمع عقده في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن وجود مفاوضين شباب في وفد مصر التفاوضي الرسمي هو أحد إنجازات الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 وثمرة للتعاون البناء مع وزارة البيئة والخارجية، وتأكيداً على دعم القيادة السياسية للشباب وحرصها علي إشراكهم في كافة المحافل الدولية في مختلف المجالات.

ويتشكل الوفد برئاسة مصطفى عز العرب معاون الوزير للتنمية الثقافية والمجتمعية وعضوية كل من:

1- الاء عبد الجواد، طالبة بالفرقة الخامسة بكلية الصيدلة جامعة نيوجيزة و هي ايضاً سفيرة الشباب لمنطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا لبرنامج Connecting Climate Minds. كانت الاء عضوا في مجموعة العمل الرسمية للشباب بقمة المناخ السابعة والعشرين، ومبعوثة للتنمية الخضراء في المنتدى الشبابي المصري الروسي الثالث.

2- مادونا عبده، طالبة بالفرقة الخامسة بكلية الصيدلة جامعة القاهرة. الطالبة المثالية على مستوى جامعة القاهرة بالمركز الأول لعام 2020 ، مؤسس مبادرة "Recyclopedia" التي تعمل على زيادة الوعي بقضايا المناخ لدى الأطفال. حضرت مؤتمر المناخ COP 27. رئيس طلاب FOPCC (مركز التوجية المهني و ريادة الأعمال.

3- حسام امام، مهندس مدني من مصر، رائد اعمال مجتمعي، مؤسس شريك و المدير التنفيذي لشركة أكتس للتنمية المستدامة ، ناشط مناخي و مؤسس شريك لمؤتمر التغيرات المناخية المحلي للشباب، عضو بالفريق التنسيقي العالمي الخاص بيونجو الدائرة الرسمية للشباب والأطفال في الاتفاقية الاطارية الخاصة بالامم المتحدة و المعنية بالتغير المناخي، و سفير ببرنامج الاتحاد الأوروبي جيل الخاص ببرنامج الدول المجاورة للاتحاد الأوروبي.

4- كريم إيهاب، مهندس طيران و فضاء وزميل في السباق إلى الصفر في فريق أبطال المناخ. وهو أيضًا عضو في فريق عمل الشباب ل COP27. تم اختيار كريم كقائد للاستدامة من قبل Y4S Masdar، وتتنوع خبرته المؤثرة من خطابات COP27 الرئيسية إلى العمل المجتمعي من أجل التغيير الإيجابي.

5- سلمي شريف عزالدين، سلمى طالبة إعلام في السنة الثالثة بجامعة القاهرة، ناشطة مناخية شابة مهتمة للغاية بالعدالة المناخية وكسر الحواجز عندما يتعلق الأمر بالتواصل بشأن أزمة المناخ. إنها متطوعة وعضو في العديد من المنظمات بما في ذلك ClimaTalk وRe-Earth Initiative وNew Zero World .

6- هاجر السيد، باحثة اقتصادية في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وتركز بشكل خاص على القضايا التقاطعية مع تغير المناخ، كانت عضوًا بالمجموعة الشبابية المعنية بتحضيرات قمة المناخ، وتم اختيارها في برنامج سفراء المناخ "ماكس ثابيسو إدكنز" تحت رعاية البنك الدولي، ساهمت ببحث بعنوان "تأثير تغير المناخ على حركة الهجرة الدولية" والذي حصل على الجائزة الثانية في مسابقة منظمة الهجرة الدولية للأبحاث المتخصصة بموضوعات الهجرة.

7- أمنية قنديل، متحدثة في TEDx ، مؤيدة لأهداف التنمية المستدامة مؤسسة قناة youtube لتصحيح مفاهيم طبية خاطئة تتمتع بروح فضولية تغذي حماسها للبحث مما اثمر عن نشر ابحاثها في journals مختلفة و مهتمة بدراسة و العمل على العلاقة المتبادلة بين تغير المناخ وصحة القلب كما انها متطوعة في الهلال الاحمر و عضوة نشطة في IFMSA تعمل على كتابة المقالات و سياسات عن المهاجرين و الصحة.

8- لوجين أحمد، طالبة مصرية تدرس بكلية طب الأسنان وهي نائبة رئيس التحالف العالمي للشباب، نظمت لوجين برنامجاً لبناء القدرات بالتعاون مع مبادرة "net zero" بجامعة أوكسفورد، والذي زود ١٠،٠٠٠ شاب من أنحاء العالم بمهارات صنع السياسات المناخية الخاصة بالأمم المتحدة. تدير لوجين برنامجًا آخر وهو "Reeforesting4peace" والذي يُسخِّر قوة صناعة الأفلام لنشر أصوات العلماء ودعم المنظمات غير الهادفة للربح عالمياً.

9- عزه هاشم، صيدلانية، داعية لأهداف التنمية المستدامة على المستوى الإقليمي، ومدرب معتمد Agile coach. تتمتع عزه بخبرة تزيد عن 10 سنوات في التطوير المؤسسي، إدارة المشروعات المرنة والتخطيط الاستراتيجي، وسفيرة للعمل في قضية تغير المناخ، لعبت دوراً نشطاً في COP27‎ بصفتها مديرة مشروعات ، تقود العديد من المبادرات والبرامج للمساهمة في رؤية مصر 2030 و NCCS 2050 ، مع التركيز على بناء القدرات ، وتمكين الشباب ، والسياسات ، وتوعية القطاعين العام والخاص لتشجيع المسؤولية المجتمعية والدعوة للتنمية المستدامة.

ومن المقرر أن تكون المشاركة الأولي الغير مسبوقة لمفاوضين شباب في الوفد الرسمي المصري بمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28 في الفترة من 30 نوفمبر الي 12 ديسمبر 2023 بمدينة دبي.

جدير بالذكر أن اللجنة الوطنية للشباب والمناخ (EGYouth4Climate) هي مبادرة جديدة بقيادة وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة البيئة والخارجية بدعم من الأمم المتحدة كمخرج من مخرجات مؤتمر المناخ COP27، حيث تهدف لدعم الشباب في الاستماع الي أصواتهم في قضايا المناخ وتتألف اللجنة من الشباب الذين يتم دعمهم في المشاركة الهادفة في المبادرات والحوارات المناخية المحلية والدولية، وتم اختيارهم من ضمن 1800 شاب تقدموا لعضوية اللجنة، وتعمل اللجنة أيضًا على تعزيز قدرات الشباب في الجوانب المختلفة لتغير المناخ وتدريبهم ليصبحوا مفاوضين شباب محتملين في المفاوضات المستقبلية بشأن المناخ، و تعزيز الوصول إلى فرص تنمية المهارات ذات الصلة لدى الشباب وتمثيل آرائهم ومشاركتهم في صياغة سياسات المناخ من خلال التشاور مع صانعي السياسات ذوي الصلة، كما تعمل اللجنة على توفير دورات تدريبية على التفاوض والقيادة المجتمعية وتصميم المبادرات.