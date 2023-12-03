محلل سياسي فلسطيني: أمريكا هي من تدير الحرب في قطاع غزة.. فيديو

تحدث المستشار طه الخطيب، المحلل السياسي الفلسطيني، عن الأوضاع في قطاع غزة.

وقال المستشار طه الخطيب، المحلل السياسي الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "الولايات المتحدة الأمريكية لها قوات في محيط غزة، ويتابعون كل كبيرة وصغيرة، ووصلوا لمرحلة تهجير أهالي غزة إلى الجنوب".

وأضاف المحلل السياسي الفلسطيني: "من يدير الحرب في قطاع غزة هي الإدارة الأمريكية"، موضحا: "إسرائيل تفعل ما تريده أمريكا فقط".

وأشار المستشار طه الخطيب: "أمريكا تصر على تهجير الفلسطينيين من شمال غزة إلى الجنوب بحجة حماية المدنيين"، مضيفا: "