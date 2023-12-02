محلل سياسي فلسطيني:إسرائيل أخفت مقتل العقيد عساف حمامي قائد عملية غلاف غزة

قال المستشار طه الخطيب، المحلل السياسي الفلسطيني، إن أسوأ من في هذه الحرب الإسرائيلية علي قطاع غزة هو أن أمريكا والمجتمع الغربي بأمر منهم واغطية كاملة منهم بمنع تداول المعلومة في هذ الخراب.

وأشار طه الخطيب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية" الحدث اليوم، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي أن اليوم حصلت فضيحة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال المفاوضات في الدوحة حيث أن الاحتلال رفض استبدال الجثامين بالأحياء خلال صفقة التبادل.

وأضاف المحلل السياسي الفلسطيني، أن عقب مرور أكتر من 55 يوم علي الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة تخرج وسائل الاعلام الإسرائيلية وتؤكد أنه من خلال التحليلات والمصادر العسكرية توصلت الي مقتل العقيد عساف حمامي أثناء تأدية الواجب في 7 أكتوبر المعروفة بطوفان الأقصى.



وتابع المستشار طه الخطيب، أن إسرائيل لم تكتشف بمقتل العقيد عساف قائد منطقة غلاف غزة الا من خلال عملية تبادل الأسرى الفترة الماضية.

وقال المحلل السياسي الفلسطيني، إن وسائل الاعلام الإسرائيلية أخفت خبر مقتل العقيد عساف عن الرأي العام الإسرائيلي والرأي العام العالمي لإخفاء الحقائق وتدليسها.