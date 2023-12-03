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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مواقيت الصلاة اليوم.. وقت أداء الفرائض الخمس

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يتجدد البحث يوميا عن مواقيت الصلاة اليوم، حيث يحرص كل مسلم على معرفة مواقيت الصلاة كل يوم، وهنا نستعرض في هذا التقرير مواقيت الصلاة اليوم.

نشرة خدمات صدى البلد.. مواقيت الصلاة وحالة الطقس وأسعار الذهب والدولار

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 نوفمبر في القاهرة والمحافظات

ويحرص المسلمين على موعد كل صلاة من الصلوات الخمس والتي فرضت عليهم يوميا، يتقربون فيها إلى خالقهم عزوجل.

مواقيت الصلاة في القاهرة

صلاة الفجْر ٥:٠٣ ص
الشروق ٦:٣٤ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٤٥ ص
صلاة العَصر ٢:٣٦ م
صلاة المَغرب ٤:٥٥ م
صلاة العِشاء ٦:١٧ م

الاسكندرية

صلاة الفجْر ٥:٠٩ ص
الشروق ٦:٤٢ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٠ ص
صلاة العَصر ٢:٣٩ م
صلاة المَغرب ٤:٥٨ م
صلاة العِشاء ٦:٢١ م

أسيوط

صلاة الفجْر ٥:٠١ ص
الشروق ٦:٣٠ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٤٦ ص
صلاة العَصر ٢:٤٣ م
صلاة المَغرب ٥:٠٢ م
صلاة العِشاء ٦:٢٢ م

الأقصر

صلاة الفجْر ٤:٥٢ ص
الشروق ٦:٢٠ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٣٩ ص
صلاة العَصر ٢:٣٨ م
صلاة المَغرب ٤:٥٨ م
صلاة العِشاء ٦:١٧ م

مرسى مطروح

صلاة الفجْر ٥:٢٠ ص
الشروق ٦:٥٣ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠١ م
صلاة العَصر ٢:٤٩ م
صلاة المَغرب ٥:٠٨ م
صلاة العِشاء ٦:٣١ م

كفر الشيخ

صلاة الفجْر ٤:٤٩ ص
الشروق ٦:١٨ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٣٤ ص
صلاة العَصر ٢:٣١ م
صلاة المَغرب ٤:٥٠ م
صلاة العِشاء ٦:١٠ م

شرم الشيخ

صلاة الفجْر ٤:٤٨ ص
الشروق ٦:١٨ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٣٣ ص
صلاة العَصر ٢:٢٨ م
صلاة المَغرب ٤:٤٧ م
صلاة العِشاء ٦:٠٨ م

وقت صلاة الفجر

يبدأ وقت صلاة الفجر، من أول ظهور لعلامته، وعلامته الدقيقة المنضبطة: هي أن يظهر ضوؤه ويبزغ خيطًا دقيقًا معترضًا في الأفق الشرقي مختلطًا بظلمة آخر الليل، وإنما يكون ذلك في نطاق هذا المدى من الانخفاض الزاويّ لا بعد ذلك، وما يستتبعه ذلك من طول نسبيٍّ لوقت الفجر إلى شروق الشمس.

وقت صلاة الظهر

وقت صلاة الظهر حدده رسول الله -صلى الله عليه وسلم-  عندما تبدأ الشمس بالزوال عن وسط السماء وميلها وانكسارها نحو الغرب؛ حيث قال الرسول -عليه الصّلاة والسّلام: «وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر».

وقت صلاة العصر

حدد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقت صلاة العصر، حيث يبدأ حين يصير ظل كل شيء مثل طوله والذي زالت الشمس عليه، ويمتدّ وقتها إلى أن تصفرّ الشمس، أما عن متى ينتهي وقت صلاة العصر فإن انتهاءه يقسم إلى ثلاثة أوقات، أولهما وقت اختيار ويكون فيه طول ظل الشيء مثليّ طوله الحقيقي، ووقت الجواز وهو إلى أن يستحال لون الشمس أصفر، أما وقت الاضطرار فهو وقت غروب الشمس.

وقت صلاة المغرب

يبدأ وقت صلاة المغرب عند غروب الشمس، وقد أجمع علماء المسلمين على أنّ أول وقت لصلاة المغرب هو غروب الشمس، إلا أنهم اختلفوا حول تحديد أول وقت غروب الشمس، فمنهم من ربط أول وقت المغرب بسقوط قرص الشمس بالكامل، ومنهم من ربطه برؤية الكوكب الليلي أو النجم. أمّا الإمام الشافعي غيره فقد ربطوا وقت الغروب بحلول الظلام، واستدلوا على ذلك من الحديث: «إذا أقبل الليلُ من ها هنا، وأدبر النهارُ من ها هنا، وغربتِ الشمسُ، فقد أفطر الصائِمُ» [صحيح البخاري].

وقت صلاة العشاء

يبدأ وقت العشاء من خروج وقت المغرب، وهو مغيب الشفق الأحمر عند جمهور العلماء، وأجمع أهل العلم إلا من شذ عنهم على أن أول وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق، والشفق هو حُمْرة تظهر في الأفق حين تغرب الشمس، وتستمر من الغروب إلى قُبَيْلِ العشاء.

ويمتد وقت صلاة العشاء، لطلوع الفجر ولا ينتهي كما يشاع بحلول منتصف الليل، والفقهاء يقسمون هذا الوقت إلى وقت جواز ووقت اختيار ووقت استحباب.

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