نشرة خدمات صدى البلد.. مواقيت الصلاة وحالة الطقس وأسعار الذهب والدولار

يقدم موقع “صدى البلد” نشرة الخدمات للقراء والتي تضم مواقيت الصلاة وحالة الطقس وأسعار الذهب والدولار والتي نستعرضها فيما يلي:

يبحث الكثيرون عن مواقيت الصلاة، اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023، الموافق 13 جمادي الأول ١٤٤٥ هـ فهي محل اهتمام الملايين يوميا، خاصة معرفة موعد صلاة الفجر وصلاة المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي. ويقدم موقع “صدى البلد”، خدمة التعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة في هذا التقرير، ضمن مجموعة من الخدمات يقدمها

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء. وعن الظواهر الجوية فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال

مكاسب قوية يحققها المعدن خلال شهرين.. سعر الذهب في مصر اليوم

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعات خلال الشهرين الماضيين بقيمة ما يقرب من 600 جنيه في الجرام الواحد، حيث سجل عيار 21 جنيه نحو 2200 في سبتمبر 2023، مقارنة بـ 2785 جنيه في 27 نوفمبر الجاري، وعلي المستوي العالمي يشهد الذهب حالة من ارتفاعات ليعود لمستويات نهاية شهر أكبر الماضي مسجلا 2004 دولار للأوقية الواحدة.

أفضل مشتري لـ الدولار في مصر اليوم الإثنين

استقر سعر الدولار في مصر رسميا ولم يطرأ عليه أي تغيرات منذ مارس الماضي، حيث سجل سعره في البنوك نحو 30.95 جنيه وفقا لآخر تحديث للبنك المركزي.