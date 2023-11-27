عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أفضل مشتري لـ الدولار في مصر اليوم الإثنين

سعر الدولار في مصر
سعر الدولار في مصر

استقر سعر الدولار في مصر رسميا ولم يطرأ عليه أي تغيرات منذ مارس الماضي، حيث سجل سعره في البنوك نحو 30.95 جنيه  وفقا لآخر تحديث للبنك المركزي.

وفيما يلي ننشر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 27 نوفمبر 2023 وفقا لآخر تحديث في البنوك العاملة في مصر.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو  30.90جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في البنك الأهلي الكويتي نحو 30.88جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الاثنين

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء و 30.96 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين فى بنوك(الأهلي المتحد، التجارى الدولي CIB ،أبوظبي التجاري، الإسكندرية، فيصل الإسلامي المصرف العربي الدولي، الكويت الوطني، المشرق، إتش أس بى سى HSBC،بلوم، المصرف المتحد ،الإمارات دبي الوطني ،المصري لتنمية الصادرات، قطر الوطنيQNB،كريدي أجريكول، قناة السويس) نحو 30.85جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين في بنوك ( الأهلي، مصر ) نحو  30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين في بنك التنمية الصناعية نحو  30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

txt

حل أزمة الدولار.. خطة الدولة لمواجهة نقص العملة الأجنبية |تفاصيل

txt

بسبب ارتفاع الدولار.. التموين تكشف تفاصيل زيادة أسعار الذهب..وتوجه نصيحة للمواطنين

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الإثنين

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي اليوم الاثنين مسجلا 30.90 جنيه للشراء.

وأعلن البنك المركزي المصري، عن انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي وفقا لمؤشراته، ليبلغ 38.1% في أكتوبر 2023 مقابل 39.7% في سبتمبر 2023.

وأوضح البنك المركزي، أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.8% في أكتوبر 2023 مقابل معدل شهري بلغ 3.0% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدل شهري بلغ 1.1% في سبتمبر 2023.

وكان الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 11 نوفمبر 2023، سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.0% في أكتوبر 2023 مقابل معدل بلغ 2.6% في ذات الشهر من العام السابق ومعدل شهري بلغ 2.0% في سبتمبر 2023.

تراجع التضخم السنوي

كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 35.8% في أكتوبر 2023 مقابل 38.0% في سبتمبر 2023.

الدولار سعر الدولار البنك الاهلى الكويتى البنك المركزي الجنيه المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش تعويم وأخبار مبهجة بشأن الدولار .. 5 مكاسب لحزمة الاستثمارات الجديدة

«البسوا تقيل»|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذا الأمر

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

عاد من الموت| ماذا حدث لـ طارق عبد العزيز بعد إنعاش قلبه وقبل وفاته؟!.. كواليس اللحظات الأخيرة

تقطع القلب.. آخر صورة للفنان طارق عبد العزيز قبل الرحيل

تمت.. الأهلي يحسم صفقة عمر كمال عبد الواحد بهذا الرقم

مقابل 7 ملايين يورو.. فرج عامر يكشف رحيل نجم الأهلي

تعليق مثير من خالد الغندور على استمرار معتمد جمال مع الزمالك

ترشيحاتنا

200 مليون يورو سعر محمد صلاح.. ليفربول يحدد بديل الملك المصري

خلفا لأنشيلوتي.. زيدان مرشح لتدريب ريال مدريد لولاية ثالثة

تمثال شمعي وجوائزه.. متحف رونالدو في الرياض يثير الجدل

أخبار السيارات | عربية عائلية زيرو بأرخص سعر في مصر.. اركب أوتوماتيك بـ 230 ألف جنيه.. وسعر مرسيدس C180 وسنترا كسر زيرو

لا أحد يعرفها.. اكتشاف لغة عمرها 3000 سنة

12 كلمة حصن بهم النبي أحفاده.. اقرأهم على أولادك كل يوم يحفظهم الله


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البوفتيك مثل المطاعم

أرخص رحلة حج في مصر| المواعيد وكيفية التقديم وكافة خدمات السفر والإقامة

تنظيم المزاج.. تعرف على أبرز فوائد فيتامين د للنساء

فوائد خارقة لتناول الجمبرى.. تعرف عليها

فيديو

موعد الملء الخامس.. آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي .. فيديوجراف

رجال الظل يفسدون مخطط إسقاط الهدنة الإنسانية في غزة

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

«بطلوا تقولوا أي كلام».. أزمة احتفال صلاح محسن المثير وردود الفعل «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

اﻟﻤﺰﻳﺪ