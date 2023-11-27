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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بارد ليلا.. حالة الطقس في المحافظات اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.


وعن الظواهر الجوية فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج من 3 أمتار إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 22 15
العاصمة الإدارية 23 14
6 أكتوبر 23 15
بنهــــا 22 15
دمنهور 22 15
وادي النطرون 23 14
كفر الشيخ 21 15
المنصورة 22 15
الزقازيق 23 14
شبين الكوم 22 15
طنطا 22 15
دمياط 21 16 
بورسعيد 21 16
الإسماعيلية 22 14
السويس 22 14
العريش 20 14
رفح 20 13
رأس سدر 22 14
نخل 21 8
كاترين 17 7
الطور 23 15
طابا 21 15
شرم الشيخ 26 18
الإسكندرية 21 14
العلمين الجديدة 20 13
مطروح 19 14
السلوم 19 13
سيوة 20 10
رأس غارب 24 16
الغردقة 25 16
سفاجا 26 17
مرسى علم 26 18
شلاتين 28 22
حلايب 26 22
أبو رماد 27 21 
رأس حدربة 25 23
الفيوم 22 12
بني سويف 22 12
المنيا 22 11
أسيوط 23 11
سوهاج 24 13
قنا 26 14 
الأقصر 26 14
أسوان 27 15
الوادي الجديد 26 11
أبوسمبل 26 15

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 34 22
المدينة المنورة 33 20 
الرياض 34 18
المنامة 29 24
أبوظبي 29 21
الدوحة 29 24
الكويت 28 16
دمشق 15 5
بيروت 19 13
عمان 14 7
القدس 14 8
غزة 20 14
بغداد 24 10
مسقط 28 23
صنعاء 25 6
الخرطوم 38 24
طرابلس 24 14
تونس 21 13
الجزائر 19 13
الرباط 21 10
نواكشوط 33 16

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 3 4-
إسطنبول 7 4
إسلام آباد 22 11
نيودلهى 22 13 
جاكرتا 32 25
بكين 9 4-
كوالالمبور 33 24
طوكيو 16 8
أثينا 14 6
روما 14 11
باريس 9 5
مدريد 13 7
برلين 2 2-
لندن 9 4
مونتريال 5 4-
موسكو 1 5-
نيويورك 10 1
واشنطن 10 2-
أديس أبابا 24 9
 

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