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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نوه قاسم تضرب.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

طقس
طقس

كشف الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن بداية من غدا تبدأ نوة قاسم.

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شبورة مائية|الأرصاد: غدًا طقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن نوة قاسم بالإسكندرية تكون في اليوم الرابع من شهر ديسمبر، أي تأتي خلال ساعات، وتستمر نحو أربعة أيام متتالية، متابعة أنه على الرغم من أن محافظة الإسكندرية تعيش حالة من الاستقرار الجوي وانحسار فرص سقوط الأمطار منذ أيام، إلا أنه ينقلب بها الحال خلال اللحظات القادمة بسبب نوة القاسم، والتي تشهد خلالها تقلبات جوية شديدة. 
 

حالة الطقس غدا 

 

وتابعت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه لا يوجد فرص لسقوط الأمطار غدا في المحافظات المختلفة، مستدركة أن بالتزامن مع نوة القاسم بالإسكندرية، تشهد المحافظة أمطار غزيرة قد تكون رعدية، وكذلك تنشط رياح شديدة، حيث تعد أصعب وأقوى نوات الشتاء بالمحافظة.

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