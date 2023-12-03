عودة الأمطار وتحذير من هذه الظاهرة|الأرصاد تكشف طقس الـ48 ساعة القادمة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية مستقرة في كافة الأنحاء، مع وجود ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة بحوالي من درجة لـ درجتين في أغلب محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن درجات الحرارة ستعاود الانخفاض مع منتصف هذا الأسبوع، مصحوبة بفرص أمطار على السواحل الشمالية.



وأوضحت “غانم” ، خلال تصريحات متلفزة، اليوم الأحد، أن ظاهرة الشبورة المائية دائمًا ما تصاحب الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تتكون شبورة كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ويمكن أن تصل لحد الضباب على بعض الطرق؛ ولكنها سرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، وتتكون في الساعات المتأخرة من الليل وساعات الصباح الباكر؛ لذا يجب توخي الحذر أثناء القيادة في هذا التوقيت.





كما لفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هناك فرق ملحوظ بين درجات الحرارة العظمى والصغرى، ولذلك يجب الاهتمام بنوعية الملابس أثناء الخروج مساءً وفي الصباح الباكر لتجنب نزلات البرد.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن البلاد تتأثر بكتل هوائية صحراوية مرتفعة في درجات حرارتها، بجانب التأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على زيادة فترة سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، حيث تسود أجواء مائلة للحرارة خاصة وقت الظهيرة على أغلب مناطق الجمهورية.

طقس اليوم الأحد

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، إلى أنه بعيدًا فترة الظهيرة تسود أجواء معتدلة ولطيفة على أغلب الأنحاء، محذرة من فرق درجات الحرارة بين الليل والنهار، حيث تسود أجواء من مائلة للبرودة لباردة في كافة أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أنه يوجد فرص سقوط أمطار خفيفة في أقصى جنوب البلاد في حلايب وشلاتين.