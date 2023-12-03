الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن ضوابط فرز أصوات المصريين في الخارج

شكر المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي بـ الهيئة الوطنية للانتخابات، السفراء المصريين بالدول المختلفة، قائلا: "شكرا لكم جميعا، إحنا مع حضراتكم على مدار الساعة وحتى انتهاء عملية التصويت وبداية عملية الفرز".



وأكد بنداري، خلال لقاء عبر الفيديو كونفرانس مع سفراء مصر في الخارج، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن عملية الفرز تتم من خلال السفراء وتحت إشرافهم، إذ يتم وضع الأوراق بظرف مغلق يُرسل إلى وزارة الخارجية ثم يتم إرساله للهيئة، مشددا على أنّ البيانات لا تعلن حتى نهاية العملية الانتخابية بالداخل لأن المنوط بإعلان النتائج رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.



فيما شكر محمد الشريف، سفير مصر في مالاوي، الهيئة العامة للانتخابات على جهودها الكبيرة التي كانت سببا في التغلب على العقبات الفنية الخارجة عن إرداتنا، في البنية التحتية التقنية بمالاوي.



ووجه الشريف، خلال كلمته في مؤتمر لـ الهيئة الوطنية للانتخابات عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، تحية لأبناء الجالية المصرية الذين تكبّدوا مشقة السفر البري لساعات طويلة، من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

