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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لمواجهة المؤامرات|خبير نظم انتخابية: المصريون في الخارج يريدون تقوية وتمكين القرار الوطني

أرشيفية
أرشيفية

تحدث عبد الناصر قنديل، خبير النظم الانتخابية، عن دلالات إقبال المصريين  في الخارج على التصويت وانعكاسه على التصويت بالداخل، قائلًا : إن هذه العملية الانتخابية هي واحدة من أهم العمليات التي استُخدمت فيها القوى الناعمة للدولة المصرية للمصريين المقيمين في الخارج.

وأضاف “قنديل” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الأحد، أن المصريين بالخارج على مدار اليومين الماضيين والساعات الأولى من اليوم قدموا رسالة مهمة للغاية بضرورة وأهمية الحشد والخروج، وهذا يعكس الجهد الغير مسبوق الذي قامت به الهيئة الوطنية العامة للانتخابات ووزارة الهجرة والخارجية.

وتابع عبد الناصر قنديل، خبير النظم الانتخابية أن هذه الجهود ظهرت من خلال الأعداد الكبيرة التي ذهبت إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتها، لافتًا إلى أن تصويت المصريين في الخارج جاء لتمكين وتقوية القرار الوطني في مواجهة المؤامرات والمحاولات التي تريد أن تنال من استقلالية القرار.

المصريون العملية الانتخابية الهيئة الوطنية العامة للانتخابات وزارة الهجرة القرار الوطني

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