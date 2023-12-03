سفيرنا باليونان: الانتخابات الرئاسية تشهد توافدًا كبيرًا من أبناء الجالية المصرية

تتابع الهيئة الوطنية للانتخابات عملية تصويت المصريين بالخارج في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية.



فيما نقل السفير عمر عامر في اليونان أجواء اليوم الثالث للانتخابات للهيئة الوطنية للانتخابات، قائلًا: “ شكرًا جزيلًا على دعم وتيسير الأمور خلال أيام الانتخابات الرئاسية”، مؤكدًا أن الأمور جرت كما خططت لها، حيث شهدت الانتخابات إقبالًا كبيرًا من أبناء الجالية المصرية في أثينا وخارجها، متوقعًا توافد أعدادًا أكبر اليوم، نظرًا لأن اليوم الأحد إجازة.