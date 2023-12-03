ظاهرتان جويتان|الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم.. وتحذر المواطنين من هذا الأمر

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأحد، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن اليوم وغدًا الإثنين متوقع وجود ارتفاعات طفيفة في قيم درجات الحرارة عن معدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام، بحوالي من درجة لـ درجتين، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 25 درجة مئوية.





وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تتأثر بكتل هوائية صحراوية مرتفعة في درجات حرارتها، بجانب التأثر امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على زيادة فترة سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، حيث تسود أجواء مائلة للحرارة خاصة وقت الظهيرة على أغلب مناطق الجمهورية.



طقس اليوم الأحد

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه بعيدًا فترة الظهيرة تسود أجواء معتدلة ولطيفة على أغلب الأنحاء، محذرة من فرق درجات الحرارة بين الليل والنهار، حيث تسود أجواء من مائلة للبرودة لباردة في كافة أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أنه يوجد فرص سقوط أمطار خفيفة في أقصى جنوب البلاد في حلايب وشلاتين.



ونوهت بأن ظاهرة الشبورة المائية تصاحب الاستقرار في الأحوال الجوية، وقد تكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ويمكن أن تصل في بعض الأماكن لحد الضباب؛ ولكنها سرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.