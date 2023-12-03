الأرصاد تكشف تفاصيل هامة عن حالة الطقس المتوقعة .. فيديو

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك إنخفاضات ملحوظة بقي درجات الحرارة، خاصة فترات الليل المتأخر والصباح الباكر، ولكن في فترة الظهيرة ومع سطوع أشهة الشمس، ترتفع قيم درجات الحرارة.



وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباحنا مصري”، عبر “الفضائية المصرية”، أن درجات الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى تسجل 25 درجة مئوية، مؤكدة أنه مع يو الثلاثاء، ستنخفض درجات الحرارة وستعود حول المعدلات الطبيعية.

الأجواء باردة

وتابعت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأجواء باردة في معظم محافظات الجمهورية، خاصة المحافظات التي لها ظهير صحراوي، مؤكدة أنه تتكون ايضا الشبورة المائية والتي تصل لحد الضباب مع الطرق القريبة ن المسطحات المائية والمزروعات.