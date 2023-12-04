4 ساعات خطر على هؤلاء.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا من هذه الظاهرة اليوم

يهتم الملايين بالبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة من الأرصاد الجوية، بالتزامن مع تراجع درجات الحرارة ليلا مع وجود ظاهرة جوية مؤثرة تستمر 4 ساعات.

وتهبط درجات الحرارة ليلا لتسجل على القاهرة نحو 18 درجة ، فيما تسجل نحو 5 درجات وهي الحد الأدنى للصغرى في مصر على سانت كاترين.

حالة الطقس اليوم على القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين، طقس مائل للحرارة تحت أشعة الشمس معتدل في الظل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

الأرصاد

ظاهرة جوية خطرة

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

الشبورة

وحذرت الأرصاد قائدي المركبات، من القيادة بسرعة وضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة واتباع كافة التعليمات المرورية، تجنبا للحوادث.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم :



العظمى الصغرى

القاهرة 25 18

العاصمة الإدارية 25 17

6 أكتوبر 26 17

بنهــــا 25 18

دمنهور 24 18

وادي النطرون 26 17

كفر الشيخ 24 16

المنصورة 25 17

الزقازيق 26 18

شبين الكوم 25 18

طنطا 24 15

دمياط 24 18

بورسعيد 23 18

الإسماعيلية 26 15

السويس 26 14

العريش 26 16

رفح 25 16

رأس سدر 27 15

نخل 27 8

كاترين 24 5

الطور 28 15

طابا 27 16

شرم الشيخ 30 21

الإسكندرية 24 14

العلمين الجديدة 24 14

مطروح 23 12

السلوم 21 11

سيوة 23 10

رأس غارب 29 17

الغردقة 28 17

سفاجا 28 19

مرسى علم 29 19

شلاتين 29 21

حلايب 27 21

أبو رماد 29 21

رأس حدربة 27 22

الفيوم 25 13

بني سويف 25 12

المنيا 26 11

أسيوط 26 11

سوهاج 27 12

قنا 29 15

الأقصر 30 13

أسوان 31 16

الوادي الجديد 30 12

أبوسمبل 29 13

