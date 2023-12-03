الأرصاد توجه تحذيرا إلى هذه المحافظات بسبب طقس اليوم

الأرصاد الجوية تعد الكلمة ذات الأهمية التي يبحث عنها كثير من المواطنين خاصة المسافرين على الطرق للإطمئنان على حالة الطقس اليوم الأحد .

على جانب آخر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد ، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد، فيما تكون حـالة الطقس ليلا بارد على أغلب الانحاء .

فيما أوضح خبراء هيئة الأرصاد أن تكون حالة الطقس اليوم الأحد ، تتمثل في شبورة مائية صباحا كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى.

طقس اليوم الأحد



كما سيكون هناك شبورة مائية صباحا كثيفة أحيانا على الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق، وأمطار خفيفة على مناطق من حلايب والشلاتين على فترات متقطعة.

وحذرت هيئة الأرصاد سكان القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وخاصة قائدي السيارات من الشبورة وضرورة توخي الحذر أثناء القيادة وترك مسافة مناسبة بين السيارت.

وأضاف خبراء الأرصاد أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

العظمى الصغرى

القاهرة 25 15

العاصمة الإدارية 25 15

6 أكتوبر 24 14

بنهــــا 25 15

دمنهور 24 14

وادي النطرون 25 14

كفر الشيخ 24 14

المنصورة 25 15

الزقازيق 25 15

شبين الكوم 24 14

طنطا 24 14

دمياط 24 18

بورسعيد 24 19

الإسماعيلية 26 13

السويس 26 14

العريش 24 14

رفح 24 13

رأس سدر 26 13

نخل 23 08

كاترين 23 04

الطور 26 15

طابا 27 14

شرم الشيخ 29 20

الإسكندرية 25 14

العلمين الجديدة 24 13

مطروح 23 11

السلوم 23 12

سيوة 23 07

رأس غارب 29 16

الغردقة 28 17

سفاجا 28 17

مرسى علم 29 18

شلاتين 29 21

حلايب 27 21

أبو رماد 29 21

رأس حدربة 27 22

الفيوم 25 12

بني سويف 25 12

المنيا 24 11

أسيوط 25 09

سوهاج 27 11

قنا 29 13

الأقصر 30 12

أسوان 30 15

الوادي الجديد 28 09

أبوسمبل 29 14

