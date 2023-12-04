شاهد| الثلوج تغطي بريطانيا وسط تحذيرات الأرصاد

شهدت أجزاء كبيرة من المملكة المتحدة، اليوم الاثنين، سقوط الثلوج والجليد، وسط تحذيرات من مكتب الأرصاد الجوية.

وحسب شبكة "سكاي نيوز"، أصدر مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا تحذيرات من سقوط الثلوج والجليد في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وأصدر المكتب تحذيرًا باللون الأصفر من الطقس الجليدي في شرق ميدلاندز وويست ميدلاندز وشمال إنجلترا ومعظم شمال ووسط ويلز من الساعة 5 مساءً يوم الأحد حتى الساعة 12 ظهرًا اليوم الاثنين.

وتشهد إنجلترا وويلز نوبات من الأمطار اليوم الاثنين مع تساقط الثلوج على بعض الأجزاء الوسطى والشمالية.

ويتوقع مكتب الأرصاد الجوية أن يستعد شرق اسكتلندا لهطول أمطار شتوية وبقع جليدية.

وستشهد المناطق الشمالية الشرقية ثلوجًا وأمطارًا خلال الليل، بينما من المتوقع أن تتعرض المناطق الشمالية الغربية للصقيع والجليد.

ويواجه السائقون وقائدو المركبات ظروفًا جليدية صعبة للغاية في أجزاء من المملكة المتحدة بعد ليلة أخرى من درجات الحرارة تحت الصفر.

ومن المتوقع أن تتسبب درجات الحرارة خلال الليل، التي انخفضت إلى ما يقرب من درجة التجمد في العديد من المناطق المتضررة، في ظهور بقع جليدية بالمناطق.