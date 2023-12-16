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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة.. فيديو

أمطار رعدية
أمطار رعدية

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

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3 ظواهر جوية تضرب البلاد غدًا.. الأرصاد تحذر

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القاهرة هتشوف الرقم دا في الحرارة بكره .. إعلان مهم من الأرصاد

وقال "القياتي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن درجات الحرارة اليوم وغدًا تكون أعلى من المعدلات الطبيعية، مشددًا على أن العظمى اليوم على القاهرة سجلت 25 درجة مئوية والجميع شعر بحالة الدفء.

 

وأكد أن درجات الحرارة غدًا الأحد تصل لـ30 درجة مئوية على محافظات جنوب الصعيد، وتكون درجات الحرارة في ساعات الليل ما بين الـ15 لـ16 درجة مئوية، مشيرا إلى أن الشبورة المائية الكثيفة هي الظاهرة الجوية والمؤثرة خلال هذا التوقيت من العام.

 

وأوضح أن الشبورة تكون كثيفة على بعض الطرق الصحراوية والقريبة من المسطحات المائية وتصل لحد الضباب على مناطق السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبيت أنه قد تضطر الإدارة العامة للمرور في غلق الطرق في بعض الأحيان بناءًا على تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موضحًا أن هناك ارتفاع في درجات الحرارة وتعود في الارتفاع مرة أخرى.

 

 وتابع أننا نقترب من الدخول رسميًا في فصل الشتاء في نهاية هذا أسبوع من الناحية الفلكية والجغرافية، مشددًا على أنه خلال الأسبوع الحالي سنشهد استقرارا تاما في الأحوال الجوية، وسيكون مستمر حتى نهاية هذا الأسبوع.

 

الأرصاد السواحل الشمالية الدكتور محمود القياتي الأرصاد الجوية الأرصاد تحذر إرتفاع فى درجات الحرارة الشبورة المائية الكثيفة المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية

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