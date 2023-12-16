تعرف علي أهم المشروعات الاقتصادية بالصعيد .. انفوجراف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن أهم المناطق الاقتصادية بالصعيد .

وأكد الانفوجراف أن محافظات الصعيد تعد من أهم المناطق الاقتصادية في مصر، حيث تتمتع بالعديد من المقومات الاقتصادية، مثل الموارد الطبيعية والبشرية، كما أنها تُساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي.

وفي إطار جهود الدولة المصرية لدعم التنمية الاقتصادية في محافظات الصعيد، فقد حرصت على إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يلعب دورًا محوريًا في دعم هذا القطاع الحيوي.

وأشار الانفوجراف إلى أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وصل إلى 22.5 مليار جنيه بمحافظات الصعيد .