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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر تعلن الحداد 3 أيام على وفاة أمير دولة الكويت

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تنعي جمهورية مصر العربية الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي وافته المنية اليوم السبت الموافق ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣.

البرلمان العربي ينعي أمير الكويت: الأمة فقدت رجلا من رجالها الأوفياء

قرار عاجل من أمير قطر بسبب وفاة الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت

وينعي الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، الزعيم الفقيد، الرجل العظيم، الذي كان داعمًا لأمته العربية والإسلامية، حريصًا على شئونها، حكيمًا في قيادته، قدم الكثير من البذل والعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية*.

مصر العربية الحداد على وفاة أمير الكويت 

وتعلن جمهورية مصر العربية الحداد على الفقيد لثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد، ونسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته، ويلهم شعب الكويت الشقيق الصبر والسلوان.

الكويت مصر نواف الأحمد الجابر الصباح البذل العربية

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