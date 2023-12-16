مصر تعلن الحداد 3 أيام على وفاة أمير دولة الكويت

تنعي جمهورية مصر العربية الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي وافته المنية اليوم السبت الموافق ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣.

وينعي الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، الزعيم الفقيد، الرجل العظيم، الذي كان داعمًا لأمته العربية والإسلامية، حريصًا على شئونها، حكيمًا في قيادته، قدم الكثير من البذل والعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية*.

مصر العربية الحداد على وفاة أمير الكويت

وتعلن جمهورية مصر العربية الحداد على الفقيد لثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد، ونسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته، ويلهم شعب الكويت الشقيق الصبر والسلوان.