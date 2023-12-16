البرلمان العربي ينعي أمير الكويت: الأمة فقدت رجلا من رجالها الأوفياء

نعى عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بخالص الحزن والأسى فقيد الأمة العربية والإسلامية و العالم أجمع المغفور له بإذن تعالى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي انتقل إلى جوار ربه راضيا مرضيا اليوم، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وقال العسومي إن المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح كان قائداً حكيماً دفع ببلاده نحو تحقيق نهضة وإنجازات رائدة عززت من مكانتها المتميزة وحضورها الفاعل في محيطها العربي والإقليمي والدولي كما كان له دور بارز في تعزيز العمل العربي المشترك في مختلف المجالات وحرص على الأمن والسلم الدوليين وبرحيله فقدت الأمة العربية و الإسلامية رجلا من رجالها الأوفياء .

وغيب الموت، أمير الكويت الشيخ نَواف الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 86 عامًا، وتولي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الحكم من 29 سبتمبر 2020، وهو الابن السادس للشيخ أحمد الجابر الصباح حاكم الكويت السابق، من زوجته اليمامة، حسبما ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية».

وولد الشيخ نواف في 25 يونيو عام 1937، وهو الأمير السادس عشر والسادس بعد الاستقلال عن المملكة المتحدة، ولديه 4 أبناء وبنت واحدة، وقطع التليفزيون الكويتي الإرسال وبث آيات من القرآن، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

وتميزت العلاقات المصرية الكويتية خلال العام الماضي بطبيعة خاصة، وتاريخية جمعت بين البلدين، وهي نموذج يحتذى به في العلاقات الدولية، وشهد العام الماضي، العديد من الزيارات الرسمية بين البلدين كما شاركتا في العديد المحافل الدولية بمختلف المجالات الثقافية والفنية والاقتصادية والسياسية.