قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق قرض مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم ٢٢٠ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الموافقة على اتفاق قرض مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإعمار والتنمية بمبلغ ٥٠٠ مليون دولار أمريكي الموقع بتاريخ 9 أبريل ۲۰۲۳.

نُشر القرار في الجريدة الرسمية.