وزير النقل يوجه بالتطوير الفوري لمحطة سكك حديد كفر الشيخ| تفاصيل

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، يرافقة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة كفر الشيخ محطة سكة حديد كفر الشيخ، حيث تفقد الوزير الساحة الخارجية وأرصفة المحطة ؟.

ووجه الوزير ، بالتطوير الفوري للمحطة بالتوازي مع تنفيذ المخطط الاستثماري للمنطقة المحيطة يها والتي تبلغ مساحتها 387 متر مربع للمباني و200متر مربع للجراجات والتي ستشمل إنشاء عدد 12 محل ارضي بمساحة 25متر مربع وعدد 6 محلات دور اول علوي بمساحة 45 متر مربع كما سيتم إنشاء أبراج سكنية لخدمة أهالي المنطقة في منطقة مساكن الدريسة.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، أنه في إطار تطوير المحطة والمنطقة المحيطة بها سيتم مراعاة أنه سيتم ازدواج خط سكة حديد شربين/ قلين/ كفر الشيخ/دمنهور ، خلال الفترة القادمة .

وتابع الوزير: وذلك في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لازدواج عدد من الخطوط مثل (قليوب/منوف/طنطا وطنطا/شبين القناطر/الزقازيق و طنطا / زفتى / الزقازيق ) ، من أجل استيعاب كثافة الركاب وزيادة عدد الرحلات وتقديم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.