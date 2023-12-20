أردوغان يهنئ السيسي بالرئاسة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاتصال شهد قيام الرئيس التركي بتوجيه التهنئة للرئيس السيسي على إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، وثمن الرئيس السيسي هذه اللفتة الطيبة من الرئيس أردوغان.

كما تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وزيادة مجالات التعاون بما يحقق مصالح الشعبين، بالإضافة إلى التباحث حول تطورات المشهد الإقليمي، وخاصةً جهود وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الانسانية في قطاع غزة.