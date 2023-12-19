اخبار مصر|السيسي يفوز بولاية ثالثة.. تعثر إثيوبيا اقتصاديا يهدد توربينات سد النهضة

اخبار مصر ...أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة حيث حصل على نسبة 89.6% بإجمالي أصوات 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

نتيجة الانتخابات الرئاسية.. السيسي يفوز بولاية ثالثة ويقود مصر نحو الجمهورية الجديدة

أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة حيث حصل على نسبة 89.6% بإجمالي أصوات 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة.

بالأرقام والنسب.. الهيئة الوطنية تكشف نتائج الانتخابات الرئاسية 2024

كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، منوهة بأن من لهم حق التصويت 67032438، وشارك فى التصويت 44777668 مواطنًا بنسبة مشاركة 66.8%، ووصل عدد الأصوات الصحيحة 44288361 بنسبة 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 بنسبة1.1%.

الرئيس السيسى يوقّع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

وقّع الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذى وافق عليه مجلس النواب.

السيسي وسكرتير عام الأمم المتحدة يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع في قطاع غزة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من سكرتير عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش".

انخفاض مفاجئ فى أسعار الأرز.. اعرف الكيلو وصل كام؟

ارتفعت أسعار الأرز خلال الفترة الحالية ليصل سعر الكيلو إلي 35 جنيهًا للكيلو بعد أن وصل سعره منذ أشهر إلي 20 جنيهًا للكيلو بالأسواق للمستهلك ويرجع ذلك إلي عدة أسباب لعل أبرزها قلة المعروض من الأرز بالأسواق ، لكن اليوم بدأت أسعار الأرز تتراجع ، إذ تراجع سعر طن الأرز الشعير حوالى 300 جنيهًا .

بـ4.5 مليار جنيه.. الحكومة: مشروعات جاهزة للافتتاح في قطاعات بـ جنوب سيناء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، مع اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لمتابعة واستعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تتم داخل نطاق المحافظة.

أبو العينين مهنئًا الرئيس السيسي لفوزه بفترة رئاسية جديدة: الشعب المصري أبهر العالم وعبر عن ثقته في قائده وزعيمه

بمزيد من الفخر والاعتزاز بملحمة المصريين ونَفرتهم في حب الوطن، وانجازهم الخالد بتحقيق أكبر نسبة مشاركة في استحقاق انتخابي في تاريخ مصر، تقدم النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب بخالص التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفوزه في الانتخابات الرئاسية ونيل ثقة الشعب المصري لتولي رئاسة مصر لفترة جديدة، داعيًا الله عز وجل أن يجعل التوفيق والسداد حليفه، ليُتم ما أنجز ويواصل ما بدأ من مسيرة وطنية وعطاء ممتد.

مهنئا الرئيس.. مدبولي: الشعب أكد ثقته في قيادته الحكيمة خلال مرحلة فارقة

هنأ مجلس الوزراء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بفوزه في الانتخابات الرئاسية، ونيله ثقة الشعب المصري العظيم.

القوات البحرية تحصل على وسام التميز في استخدام تكنولوجيا المعلومات الجغرافية

حصلت شعبة المساحة البحرية بالقوات البحرية على وسام التميز فى استخدام تكنولوجيا المعلومات الجغرافية SAG AWARD 2023 من مؤسسة "إيزرى" العالمية عن مشروع تطوير البنية التحتية المكانية البحرية لجمهورية مصر العربية.

بعد تصدر الأصوات الباطلة ترند تويتر.. الطريقة الصحيحة لحساب نتيجة الانتخابات الرئاسية

استمرارا للمسلسل الهدام الذى تبنته بعض الأطراف المغرضة فى اثارة الشائعات للتشكيك فى مؤسسات الدولة، لزعزعة الثقة بين المواطنين والمؤسساتـ أثارت هذه الأطراف الجدل حول قرار الهيئة الوطنية للانتخابات باعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024.

مدبولي يكلف بإعداد رؤية متكاملة وخطة تنفيذية واضحة للنهوض بالصناعات اليدوية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة خطط النهوض بالصناعات اليدوية، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، و نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية للشؤون الاقتصادية، و خالد بسيوني، مدير عام قطاع الشمول المالي بالبنك المركزي، والدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وزير السياحة والآثار : المتحف القومي للحضارة يحقق أعلى إيراد في تاريخه

ترأس، مساء اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وذلك بمقر المتحف بالفسطاط.

3 ظواهر جوية تضرب مصر غدا.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس ليلا

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، غدًا الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر، على كافة المحافظات والمدن المصرية.

التعثر الاقتصادي في إثيوبيا يهدد بعرقلة تركيب توربينات سد النهضة.. خبير يوضح

استمر تدفق المياه أعلى الممر الأوسط لـ سد النهضة لأكثر من 3 أشهر من انتهاء التخزين الرابع فى 9 سبتمبر الماضي، وأكثر من شهر ونصف الشهر من فتح بوابتي التصريف فى 31 أكتوبر، 8 نوفمبر الماضي، يرجع ذلك إلى زيادة مسطح البحيرة إلى أكثر من 1000 كم2.

تحالف الكتلة الديمقراطية السودانية يبارك فوز السيسي فى الانتخابات الرئاسية

تقدم نائب رئيس الحزب الاتحادى الديمقراطى السودانى الأصل رئيس تحالف قوى الحرية والتغيير “الكتلة الديمقراطية” بالسودان، جعفر الصادق الميرغنى، اليوم، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية، ونجاح الاستحقاق الانتخابي المصري، في وقتٍ صعب، أثبت حرص الدولة المصرية على أداء واجباتها، وتعزيز وتمتين حقوق الشعوب.