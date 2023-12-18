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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أبو العينين مهنئًا الرئيس السيسي لفوزه بفترة رئاسية جديدة: الشعب المصري أبهر العالم وعبر عن ثقته في قائده وزعيمه

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

بمزيد من الفخر والاعتزاز بملحمة المصريين ونَفرتهم في حب الوطن، وانجازهم الخالد بتحقيق أكبر نسبة مشاركة في استحقاق انتخابي في تاريخ مصر، تقدم النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب بخالص التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفوزه في الانتخابات الرئاسية ونيل ثقة الشعب المصري لتولي رئاسة مصر لفترة جديدة، داعيًا الله عز وجل أن يجعل التوفيق والسداد حليفه، ليُتم ما أنجز ويواصل ما بدأ من مسيرة وطنية وعطاء ممتد.

وقال أبو العينين من خلال بيان رسمي: "نبعثُ بأسمى آيات الشكر لكافة اطياف الشعب المصري، صاحب الملحمة الوطنية، وبطل هذا المشهد المشرف الذي أبهر العالم أجمع، وأعطى دروسًا في الانتماء والوحدة والتمسك بالهوية الوطنية، وكشف عن وعي شعبي بما أنجزته مصر مع قائدها وزعيمها خلال أعوام مضت، وما ستواصله مصر من انجازات خلال الفترة القادمة".

وأضاف أبو العينين: "كما نتقدم بموفور التحية والتقدير لقضاة مصر المشرفين على هذا العرس الدستوري، وكل عناصر العملية الانتخابية التي جرت في أجواء ديمقراطية نزيهة عبرت عن حضارة مصر وشعبها الوفي".

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