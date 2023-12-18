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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

3 ظواهر جوية تضرب مصر غدا.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس ليلا

صدى البلد

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، غدًا الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر، على كافة المحافظات والمدن المصرية.

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرب والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

بيان الظواهر الجوية

وذكرت هيئة الأرصاد- في بيان - أنه من المتوقع شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما متوقع أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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وأضافت أن بالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وفق بيان هيئة الأرصاد.


وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا، جاء بيان هيئة الأرصاد على محافظات مصر ومدنها كالآتي:
العظمى الصغرى
القاهرة 22 14
العاصمة الإدارية 21 13
6 أكتوبر 21 13
بنهــــا 22 14
دمنهور 22 13
وادى النطرون 22 14
كفر الشيخ 21 13
المنصورة 21 14
الزقازيق 22 14
شبين الكوم 22 14
طنطا 21 13
دمياط 22 14
بورسعيد 22 15
الإسماعيلية 23 13
السويس 22 14
العريش 23 12
رفح 22 11
رأس سدر 25 14
نخل 22 10
كاترين 20 06
الطور 25 14
طابا 22 14
شرم الشيخ 26 17
الإسكندرية 21 13
العلمين الجديدة 21 12
مطروح 20 12
السلوم 18 11
سيوة 20 10
رأس غارب 25 15
الغردقة 25 16
سفاجا 26 16
مرسى علم 26 17
شلاتين 28 21
حلايب 26 21
أبو رماد 26 20
رأس حدربة 27 21
الفيوم 22 13
بني سويف 23 13
المنيا 23 11
أسيوط 24 11
سوهاج 25 12
قنا 25 13
الأقصر 26 14
أسوان 27 15
الوادى الجديد 25 13
أبوسمبل 26 15

الأرصاد هيئة الأرصاد شبورة امطار درجات الحرارة

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