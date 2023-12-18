الشتاء على الأبواب.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين خلال الساعات المقبلة

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن فصل الشتاء يبدأ بشكل رسمي، من يوم الجمعة المقبلة، موضحًا أن 21 من الشهر الحالي، هو نهاية الخريف وبدء الشتاء.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من التقلبات الجوية خلال الفترة المقبلة، موضحة أن البلاد من اليوم تشهد أمطار ورياح ببعض المناطق من الجمهورية، وقد تصل لـ القاهرة.

وكشف عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن هناك انخفاضا في قيم درجات الحرارة خلال فترتي النهار والليل، كون البلاد تتأثر بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من على البحر المتوسط، مشيرة إلى انخفاض درجة الحرارة عن الأمس بمعدل 2 درجة مئوية، فتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 22 درجة مئوية خلال النهار، وبالتالي يزداد الشعور بالأجواء الخريفية في معظم محافظات الجمهورية خاصة المحافظات الشمالية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم الأثنين، أن الأجواء معتدلة في معظم المحافظات الجنوبية، لافتة إلى انخفاض درجات الحرارة بصورة أكبر خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس، فالصغرى على القاهرة الكبرى تصل لـ14 درجة مئوية، موضحة أن المحافظات التي لها ظهير صحراوي والمدن الجديدة تزداد بها معدلات البرودة.

وتابعت، أن الأيام القادمة ستشهد مزيدا من انخفاض درجات الحرارة، متوقعة وصول درجة الحرارة العظمى يوم الأربعاء المقبل لـ20 درجة مئوية خلال فترة النهار، أما بالليل تسجل 12 و13 درجو مئوية، مشيرة إلى وجود نشاط نسبي للرياح بداية من اليوم حتى نهاية الأسبوع.



بيان بدرجات الحرارة اليوم الاثنين:



العظمى الصغرى

القاهرة 22 14

العاصمة الإدارية 22 14

6 أكتوبر 21 14

بنهــــا 22 14

دمنهور 22 13

وادي النطرون 22 14

كفر الشيخ 21 15

المنصورة 21 14

الزقازيق 22 15

شبين الكوم 22 14

طنطا 22 15

دمياط 23 14

بورسعيد 22 15

الإسماعيلية 23 13

السويس 23 11

العريش 23 11

رفح 22 10

رأس سدر 24 14

نخل 22 05

كاترين 20 03

الطور 25 13

طابا 22 14

شرم الشيخ 26 17

الإسكندرية 21 13

العلمين الجديدة 21 12

مطروح 22 12

السلوم 21 11

سيوة 22 10

رأس غارب 26 15

الغردقة 28 17

سفاجا 27 17

مرسى علم 28 18

شلاتين 28 21

حلايب 27 21

أبو رماد 28 20

رأس حدربة 27 21

الفيوم 22 11

بني سويف 23 11

المنيا 23 11

أسيوط 24 12

سوهاج 27 12

قنا 29 13

الأقصر 29 13

أسوان 29 15

الوادى الجديد 28 13

أبوسمبل 29 18