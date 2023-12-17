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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الانقلاب الشتوي ينذر بتقلبات جوية.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس الاثنين

صدى البلد

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إن طقس الشتاء الحقيقي سيبدأ من يوم الخميس المقبل، الموافق 21 ديسمبر، بانكسار كبير في الحرارة نهارا ومزيد من الانخفاض ليلا وزيادة كبيرة في نقطة الندى والرطوبة الجوية ليبدأ الشتاء الحقيقي الصريح في مصر .

يبدأ فصل الشتاء فى 22 من شهر ديسمبر "الانقلاب الشتوي" وبداية الشتاء، حين تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدي (25) درجة جنوباً وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالي وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبي في ما عدا مدار الجدي، حينئذ يقل طول النهار عن طول الليل في نصف الكرة الشمالي، أي أنه خلال الانقلاب الشتوي "حول يوم 22 ديسمبر" يكون الوضع في نصف الكرة الشمالي معاكسا لما هو عليه في نصف الكرة الجنوبي.

 

تفاصيل طقس يوم الاثنين

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، يوم الاثنين الموافق 18 ديسمبر، طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن تكون هناك شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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 طقس يوم الاثنين

خبراء الأرصاد توقعوا أيضا أن تكون هناك أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة، قد تمتد لمناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.5 متر إلى 2.25 م والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.5 متر إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وفق بيان هيئة الأرصاد.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد عن طقس يوم الاثنين ودرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 22 14
العاصمة الإدارية 22 14
6 أكتوبر 21 14
بنهــــا 22 14
دمنهور 22 13
وادي النطرون 22 14
كفر الشيخ 21 15
المنصورة 21 14
الزقازيق 22 15
شبين الكوم 22 14
طنطا 22 15
دمياط 23 14 
بورسعيد 22 15
الإسماعيلية 23 13
السويس 23 11
العريش 23 11
رفح 22 10
رأس سدر 24 14
نخل 22 05
كاترين 20 03
الطور 25 13
طابا 22 14
شرم الشيخ 26 17
الإسكندرية 21 13
العلمين الجديدة 21 12
مطروح 22 12
السلوم 21 11
سيوة 22 10
رأس غارب 26 15
الغردقة 28 17
سفاجا 27 17
مرسى علم 28 18
شلاتين 28 21
حلايب 27 21
أبو رماد 28 20 
رأس حدربة 27 21
الفيوم 22 11
بني سويف 23 11
المنيا 23 11
أسيوط 24 12
سوهاج 27 12
قنا 29 13 
الأقصر 29 13
أسوان 29 15
الوادى الجديد 28 13
أبوسمبل 29 18

طقس الانقلاب الشتوي درجات الحرارة فصل الشتاء الأرصاد

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