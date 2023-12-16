الانقلاب الشتوي| انخفاض كبير في درجات الحرارة وتحذير من رئيس مركز المناخ

المصريون على موعد مع انكسار كبير في الحرارة في فترة النهار ومزيد من انخفاض درجة الحرارة ليلا وزيادة كبيرة في نقطة الندى والرطوبة الجوية ليبدأ الشتاء الحقيقي الصريح في مصر.

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن مجمل الطقس الحالى دافيء نهارا بارد ليلا مشيرًا إلى أن الشتاء الحقيقي سيبدأ من يوم الخميس المقبل، الموافق 21 ديسمبر، بانكسار كبير في الحرارة نهارا ومزيد من الانخفاض ليلا وزيادة كبيرة في نقطة الندى والرطوبة الجوية ليبدأ الشتاء الحقيقي الصريح في مصر .



أوضح الدكتور محمد على فهيم أن أهم المعاملات الشتوية لكل المحاصيل تتضمن اجراء رية التشتية للقمح مع إضافة دفعة التسميد الأولى ويفضل إضافة 10 لتر فسفوريك لزيادة معدلات التفريع وبدء زراعة عروة البطاطس الصيفية واجراء الرية الاولى للزراعات المبكرة مع اضافة دفعة الازوت في صورة نترات نشادر.



‎وأضاف رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة أنه من الضروري تكثيف اضافات البوتاسيوم للتحجيم في البطاطس الشتوية والبنحر والثوم والبصل المقور والسبعيني واجراء الرشات الوقائية ضد امراض الرطوبة في الفول والطماطم والفلفل والفراولة والخرشوف وغيرها، وسرعة الانتهاء من التقليم والتخلص من مشاكل الموسم السابق لكل اشجار الفاكهة "مانجو زيتون رمان متساقطات ".



الانقلاب الشتوي

يشار إلى أن فصل الشتاء يبدأ فى 22 من شهر ديسمبر "الانقلاب الشتوي" وبداية الشتاء، حيث تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدي (25) درجة جنوباً وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالي وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبي في ما عدا مدار الجدي، حينئذ يقل طول النهار عن طول الليل في نصف الكرة الشمالي، أي أنه خلال الانقلاب الشتوي "حول يوم 22 ديسمبر" يكون الوضع في نصف الكرة الشمالي معاكسا لما هو عليه في نصف الكرة الجنوبي.

وتبقى الشبورة المائية صباحا، هي الظاهرة الجوية المؤثرة في هذه الأيام، وتكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط رياح على مناطق من أقصى السواحل الغربية على فترات متقطعة.