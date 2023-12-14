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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على أشهر أعطال السيارات في الشتاء.. وطرق حلها|فيديو

السيارات
السيارات

 تحدث عمر عصام صانع محتوى متخصص في السيارات عن أبرز الأعطال في السيارات أثناء فصل الشتاء، قائلاً: "يجب فحص البطارية في فصل الشتاء، خاصة لو السيارات بتتركن فترات طويلة، أنه يجب تدوير السيارات كل فترة"

 السيارات الحديثة تحتاج 30 ثانية فقط للتسخين

 

وأضاف  عمر عصام  خلال لقائه عبر القناة الأولى، أن نوع و لزوجة زيت السيارة يؤثر على أداء الماتور خاصة في فصل الشتاء، معلقاً:" السيارات الحديثة تحتاج 30 ثانية فقط للتسخين قبل بداية تحركها"

 

وتابع: "يجب الحذر من الأمطار في الشتاء، حتى لا تتسبب الأمطار في غرق السيارة، ويجب عدم ركن السيارة في أماكن منحدرة"

 

السيارات فصل الشتاء الامطار الشتاء صانع محتوى

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