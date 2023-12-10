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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حيل بسيطة تحميك.. أطعمة لها مفعول السحر في الوقاية من أمراض الشتاء

الوقاية من نزلات
الوقاية من نزلات البرد

يتعرض كثيرون من الأشخاص في فصل الشتاء العديد من المشاكل الصحية وتزداد فرص الإصابة بالأمراض، خاصة نزلات البرد وأمراض الجهاز التنفسي، والحساسية الموسمية، وهذا يحدث بسبب ضعف جهاز المناعة والذي يجعلنا أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والسعال و الإنفلونزا، ولكن يمكن مواجهة هذه الأمراض والحد منها ببعض  النصائح والحيل البسيطة الخاصة بتغييرات في النظام الغذائي وفقا لموقع purewow


نصائح للوقاية من امراض الشتاء

الحرص على تناول فيتامين D يؤدي بانخفاض خطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي، ويمكن أن يؤدي نقصه إلى الإضرار بوظيفة المناعة.


الزبادي هو مصدر ممتاز للبروبيوتيك، وهي بكتيريا صحية تعزز ميكروبيوم الأمعاء مما ينعكس على صحة الجهاز المناعي.

البروتين له دوراً مهماً في تقوية الخلايا  في الجسم، وهي العوامل التي تخرج وتهاجم الفيروسات والميكروبات والجراثيم التي يمكن أن تدخل إلى مجرى الدم وتسبب العدوى.

تناول مضادات الأكسدة يؤدي إلى تحسين جهاز المناعة بشكل كبير وخاصة بيتا كاروتين وفيتامين C وفيتامين H والكاروتينات والليكوبين والسيلينيوم والمنغنيز.

يعزز فيتامين سي جهاز المناعة ويوجد فيتامين C في جميع ثمار الحمضيات والفلفل الأخضر والأحمر والبروكلي والخضراوات الورقية والطماطم.

يعد البروتين جزءاً من الأجسام المضادة، والتي يمكن الحصول على البروتين من مصادر غذائية مختلفة مثل فول الصويا ومنتجات الألبان واللحوم الخالية من الدهون والبيض والبقوليات والعدس والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور.
التي تقوي جهاز المناعة الصحي، كميات من البروتين لمقاومة العدوى والتعافي بشكل أفضل.


يمكن للأحماض الدهنية أوميغا 3  أن تقلل الالتهاب وبالتالي بعد إصابتك بالعدوى.
والتي توجد في الأسماك الدهنية والجوز وبذور الكتان وبذور الشيا والتي تعمل عن طريق تعزيز نشاط خلايا الدم البيضاء التي تقاوم البكتيريا والفيروسات الضارة.

توفر الخضروات والفواكه الموسمية العناصر الغذائية الضرورية التي يحتاجها الجسم مما تقلل هذا الأطعمة الإصابة بأمراض البرد والانفلونزا الموسمية.

نزلات البرد الأنفلونزا جهاز المناعة الحساسية الجهاز التنفسي السعال

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