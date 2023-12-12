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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مع برد الشتاء.. طرق طبيعية لتخفيف ألم التهاب المفاصل

هل هناك طرق طبيعية
هل هناك طرق طبيعية لتخفيف الألم المصاحب للتهاب المفاصل؟

هناك بعض الطرق الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تخفيف الألم المصاحب لالتهاب المفاصل. إليك بعض الاقتراحات وفقا لما نشره موقع هيلثي :

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هل هناك طرق طبيعية لتخفيف الألم المصاحب لالتهاب المفاصل؟

التدفئة والتبريد: يمكن استخدام العلاج بالتدفئة والتبريد لتخفيف الألم. يمكن وضع وسادة تدفئة على المفصل المصاب لمدة 15-20 دقيقة لتخفيف الألم وتحسين الدورة الدموية. ويمكن استخدام حزمة الثلج أو الحقيبة المبردة على المفصل لمدة 10-15 دقيقة لتقليل التورم وتخدير الأعصاب الملتهبة.

التمارين الرياضية ذات الأثقال الخفيفة: قد تساعد التمارين الرياضية ذات الأثقال الخفيفة على تقوية العضلات المحيطة بالمفصل المصاب وتحسين استقراره. يمكن استشارة الطبيب أو مدرب متخصص لتحديد التمارين المناسبة والحد المناسب من الحمولة.

العلاج بالتدليك: يمكن أن يساعد التدليك في تخفيف الألم وتحسين الدورة الدموية في المفصل المصاب. يمكنك استخدام زيت مساج طبيعي مثل زيت اللافندر أو زيت الزيتون والقيام بتدليك لطيف ودائري على المفصل المصاب.

التغذية السليمة: يمكن أن تلعب التغذية السليمة دورًا في تخفيف الألم وتقوية الجهاز المناعي. يُنصح بتناول الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية أوميغا-3 مثل السمك الدهني والبذور والمكسرات. كما يمكن أن يكون للأطعمة المضادة للالتهابات مثل الكركم والزنجبيل تأثير مفيد.

الاسترخاء وتقنيات التنفس: يمكن استخدام تقنيات الاسترخاء والتأمل والتنفس العميق لتخفيف الألم وتهدئة الجسم والعقل. يمكن ممارسة اليوغا أو التأمل أو تطبيق تقنيات التنفس العميق مثل التنفس البطني للمساعدة في التخفيف من الألم.

مع ذلك، يُنصح بالتحدث مع الطبيب قبل تجربة أي طريقة طبيعية جديدة لتخفيف الألم المصاحب لإلتهاب المفاصل، يمكن للطبيب أن يوجهك بناءً على حالتك الفردية ويوفر لك المشورة الملائمة .

الدورة الدموية الطرق الطبيعية تحسين الدورة الدموية تقوية الجهاز المناعي طرق طبيعية لتخفيف الألم المصاحب للتهاب المفاصل ​​​​​​​health

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