الهيئة البحرية البريطانية: وقوع حادث بمحيط مضيق باب المندب عقب انفجار عنيف

أكدت الهيئة البحرية البريطانية، في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، وقوع حادث في محيط مضيق باب المندب، عقب انفجار عنيف.

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أنها تلقت تقريرا عن حادث وقع في محيط باب المندب.

واضافت الهيئة البريطانية أن الحادث وقع على بعد 15 ميلا بحريا غرب ميناء المخا، اليمن.

وأشارت إلى أن السلطات ما زالت تحقق.

ونصحت الهيئة في بلاغها السفن التي تمر من المنطقة بتوخي الحذر.

وكانت المليشيات الحوثية قد أطلقت ليل الاثنين - الثلاثاء صاروخ كروز، قالت المصادر أنه استهدف سفينة شحن تجارية بالقرب من باب المندب.

واكدت المصادر، أن الصاروخ استهدف سفينة شحن لم تشر إلى هويتها، كانت تبحر على بعد ٣٠ ميل شمال مضيق باب المندب.

وسبق ذلك انفجار عنيف هز مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، في وقت متأخر من ليل الاثنين - الثلاثاء غربي اليمن.

وأكد مصدر محلي من أبناء المدينة، إن الانفجار حدث من جهة البحر، تحديداً من جنوب غرب مديرية الحوك، وهو ناتج عن إطلاق صاروخ كروز صوب البحر.

