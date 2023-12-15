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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

للمواطنين.. استعدوا الشتاء يبدأ بعد أسبوع.. والجمعة القادم أقصر نهار في العام

الشتاء
الشتاء

تعيش مصر أحوالا جوية غير مستقرة، وينتظر محبو الأجواء الباردة موعد بداية فصل الشتاء 2023 في مصر، بعد أن شهد الطقس في مصر موجة باردة على مدار الأيام القليلة الماضية، ومع انتشار الموجة الباردة؛ بحث المواطنون عن موعد بدء فصل الشتاء رسميًا.

موعد بداية فصل الشتاء 

ويظن البعض أن فصل الشتاء بدأ بالفعل، خاصة مع الشعور في الأيام الماضية بانخفاض درجات الحرارة، ولكن هذا ليس حقيقيا، فنحن نعيش الآن في فصل الخريف.

مفاجأة.. الشتاء لم يبدأ بعد ويفصلنا عنه أكثر من 7 أيام

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إن فصل الخريف بدأ فلكيا يوم الجمعة 22 سبتمبر؛ عندما تعامدت الشمس تماما على خط الاستواء، لذلك فنحن نعيش في فصل الخريف، وليس الشتاء من الناحية الفلكية.

الشتاء يبدأ الأسبوع القادم

وأوضح الدكتور تادرس أن فصل الخريف ينتهي يوم 22 ديسمبر الجاري، وهو يوم بداية فصل الشتاء فلكيا، مع حدوث الانقلاب الشتوي (ذروة فصل الشتاء فلكيا)، وبذلك نكون على موعد مع بداية فصل الشتاء رسميا بعد 7 ايام .

الموعد الرسمي لـ بداية فصل الشتاء

يستمر فصل الخريف مدة زمنية قدرها 89 يوما و19 ساعة و38 دقيقة، وبذلك من المقرر أن يكون يوم السبت الموافق 23 ديسمبر 2023، هو الموعد الرسمي لبداية فصل الشتاء، ويستمر لمدة 3 أشهر.

الجمعة القادمة أقصر نهار في العام

يتم تحديد البداية الفلكية للفصول، وفقًا لتعامد الشمس على المدارات المختلفة، وعند نهاية فصل الخريف بعد لحظة الاعتدال الخريفي؛ تبدأ الشمس بالانحراف باتجاه الجنوب حتى يقصر طول النهار ويزيد طول الليل ويبلغ أقصاه هنا تكون ذروة الشتاء عند يوم 23 ديسمبر، فيكون النهار في ذلك اليوم هو أقصر نهار في العام.

طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، يوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

الأرصاد توضح أهم الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط رياح على مناطق من أقصى السواحل الغربية على فترات متقطعة. كما رصدت الأقمار الصناعية نشاطا للرياح على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

ونصحت هيئة الأرصاد بضرورة توخي المواطنين الحيطة والحذر والقيادة بهدوء، والالتزام بقواعد المرور، وترك مسافات آمنة بين السيارات، واستخدام كلاكس السيارات على فترات لتنبيه قائدي السيارات الأخرى بوجودكم.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية. أما وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر والرياح السطحية شمالية شرقية، وفق بيان هيئة الأرصاد.

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