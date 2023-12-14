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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فى برد الشتاء| أوضاع مأساوية يعيشها النازحون الفلسطينيون بالمخيمات

الفلسطينيون
الفلسطينيون

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "لا سقف يحميهم من الأمطار ولا حائط يخفف عنهم برد الشتاء.. أوضاع مأساوية يعيشها النازحون الفلسطينيون".

وقال التقرير: "لا سقف يحميهم من الأمطار ولا حائط يخفف عنهم برد الشتاء، أوضاع مأساوية يعيشها عشرات الآلاف من النازحين الفلسطينيين في جنوب قطاع غزة جراء الأمطار التي ضربت الخيام التي يتخذون منها مأوى أخير لهم، بعد أن دمر الاحتلال منازلهم وأجبرهم على التهجير القسري من مدنهم".

وأضاف التقرير: " مأساة النازحين الفلسطينيين الذين تضررت مخيماتهم جراء هطول الأمطار تحدث عنها المواطن رمضان محيم وهو يشير إلى خيمته": "المياه بتنزل علينا واتبهدلنا في المطر".

وتابع التقرير، أنه وفي ظروف غير صالحة للعيش الإنساني تروي ياسمين مهنا إحدى النازحات الفلسطينيات مأساة أسرتها، "قومت ابني والمياه عليه، وابني استشهد و5 أشخاص بتتغطى بغطاء واحد".

 

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