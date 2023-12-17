تحذير عاجل من الأرصاد | شبورة وأمطار وظواهر جوية غريبة

تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية خاصة حول التحذيرات الهامة للارصاد بشأن طقس الساعات المقبلة، وتوقعات سقوط الأمطار على بعض المناطق، وتفاصيل الشبورة المائية التي تجتاح الطرق، بالإضافة الى بيان درجات الحرارة.

حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية بالتزامن مع ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة.