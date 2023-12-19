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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طقس بارد وأمطار .. تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء

صدى البلد

كشفت صور الأقمار الصناعية التابعة لهيئة الأرصاد حالة الطقس اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر، مشيرة إلى سقوط أمطار ويسود طقس بارد خلال الصباح الباكر لطيفة نهارا، إضافة إلى سقوط أمطار وسيطرة الشبورة على الطرق.

الأرصاد توضح حالة الطقس الآن


وتشير صور الأقمار الصناعية إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق محدودة، وتسجل درجة الحرارة الأن على القاهرة الكبرى 15 درجة مئوية.

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توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرب والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، جاء بيان هيئة الأرصاد على محافظات مصر ومدنها كالآتي:
العظمى الصغرى
القاهرة 22 14
العاصمة الإدارية 21 13
6 أكتوبر 21 13
بنهــــا 22 14
دمنهور 22 13
وادى النطرون 22 14
كفر الشيخ 21 13
المنصورة 21 14
الزقازيق 22 14
شبين الكوم 22 14
طنطا 21 13
دمياط 22 14
بورسعيد 22 15
الإسماعيلية 23 13
السويس 22 14
العريش 23 12
رفح 22 11
رأس سدر 25 14
نخل 22 10
كاترين 20 06
الطور 25 14
طابا 22 14
شرم الشيخ 26 17
الإسكندرية 21 13
العلمين الجديدة 21 12
مطروح 20 12
السلوم 18 11
سيوة 20 10
رأس غارب 25 15
الغردقة 25 16
سفاجا 26 16
مرسى علم 26 17
شلاتين 28 21
حلايب 26 21
أبو رماد 26 20
رأس حدربة 27 21
الفيوم 22 13
بني سويف 23 13
المنيا 23 11
أسيوط 24 11
سوهاج 25 12
قنا 25 13
الأقصر 26 14
أسوان 27 15
الوادى الجديد 25 13
أبوسمبل 26 15

امطار طقس بارد صور الأقمار الصناعية الأرصاد الحرارة هيئة الأرصاد الجوية

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