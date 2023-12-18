تحالف الكتلة الديمقراطية السودانية يبارك فوز السيسي فى الانتخابات الرئاسية

تقدم نائب رئيس الحزب الاتحادى الديمقراطى السودانى الأصل رئيس تحالف قوى الحرية والتغيير “الكتلة الديمقراطية” بالسودان، جعفر الصادق الميرغنى، اليوم، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية، ونجاح الاستحقاق الانتخابي المصري، في وقتٍ صعب، أثبت حرص الدولة المصرية على أداء واجباتها، وتعزيز وتمتين حقوق الشعوب.

وقال رئيس الكتلة الديمقراطية السودانية في البرقية التي بعث بها للرئيس السيسي “يطيب لنا أن نبعث إلى فخامتكم خالص التهاني القلبية بمناسبة هذا الفتح المبين؛ والانتصار المبهر في الانتخابات الرئاسية، التي جرت في بلادكم مؤخرا، وقد أثلج صدورنا نجاح التجربة الانتخابية فى هذه الأجواء”.

وأضاف الميرغنى “إن الثقة الكبيرة والدعم اللذين منحهما الشعب المصري لقيادتكم الحكيمة، يدل على الوعي السياسي المصري، والحس السليم، والأمل في استمرار مسيرة التنمية، والاستجابة للتحديات الكبرى التي تحدق لا ببلادكم فحسب، بل والمنطقة العربية، التي تعول عليكم وأشقائكم الرؤساء، فى تجنيبها الويلات”.

وأشاد رئيس الكتلة الديمقراطية السودانية بمواقف الرئيس السيسي الثابتة والمساندة للشعب السوداني في ظروف الحرب الدائرة حاليا في السودان، مجددا شكره لجمهورية مصر الشقيقة على الدعم والتضامن مع الشعب السوداني في هذه الظروف الاستثنائية.. مؤكدا على متانة العلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين والحرص الدائم على تطويرها فى مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.