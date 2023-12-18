نتيجة الانتخابات الرئاسية.. السيسي يفوز بولاية ثالثة ويقود مصر نحو الجمهورية الجديدة

أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة حيث حصل على نسبة 89.6% بإجمالي أصوات 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة.

وقال رئيس الهيئة -خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الإثنين- إن نتيجة فرز صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024 جاءت كالآتي:

-عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين 67 مليونًا و32 ألفًا و437 ناخبًا، عدد من أدلوا بأصواتهم في الداخل والخارج 44 مليونًا و777 ألفًا و668 ناخبًا بنسبة مشاركة وصلت 66.8%.

-عدد الأصوات الصحيحة 44 مليونًا و288 ألفًا و361 صوتًا بنسبة 98.9% من إجمالي الحضور، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 489 ألفًا و307 أصوات بنسبة 1.1% من إجمالي الحضور.

- حصل المرشح عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته "عبدالفتاح السيسي" على 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

- حصل المرشح حازم محمد سليمان عمر وشهرته "حازم عمر" على مليون و986 ألفًا و352 صوتًا بنسبة 4.5% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

- حصل المرشح محمد فريد سعد زهران وشهرته "فريد زهران" على مليون و776 ألفًا و952 صوتًا بنسبة 4% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

- كما حصل المرشح عبد السند حسن محمد يمامة وشهرته "عبد السند يمامة" 822 ألفا و606 أصوات بنسبة 1.9% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي إن: "الانتخابات الرئاسية شهدت ظواهر مميزة عكست عبقرية هذا الشعب العظيم؛ على خلفية خروج كل أطياف الشعب لتقول رأيها حيث صعب التمييز بأن المرأة هي التي كانت في أول الصفوف أم الشباب.. كبار السن أم ذوي الهمم.. العمال أم الطلاب فكانت نسبة التصويت هي الأعلى في تاريخ مصر".

وأضاف أن الشعب المصري صنع بوحدته ملحمة في حب بلاده، مضيفًا أن المصريين اصطفوا داخل لجان الاقتراع داخل مصر وخارجها تلبية لنداء الوطن صانعين بتراثهم ووحدتهم ملحمة في حب مصر.

وأشار رئيس الهيئة إلى تنوع المرشحين وبرامجهم، حيث خاص السباق الانتخابي ثلاثة منهم يمثلون أحزابًا مختلفة الاتجاهات والتوجهات ولها تمثيل نيابي مميز، ومرشح فضل أن يكون ظهيره الشعب، كما كان هناك التزام أخلاقي من المرشحين الأربعة فلم يوجه أحد منهم للآخر نقدًا شخصيًا، مشيدًا بالحياد غير المسبوق من كل وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة.

كما نوه المستشار حازم بدوي بتعاون كافة الوزارات والهيئات المعنية مع الهيئة الوطنية للانتخابات في الإعداد لهذا الاستحقاق الانتخابي الأهم، مضيفًا: "خرج الاستحقاق الانتخابي بصورة حضارية تليق بتاريخ ومكانة مصر، وكالعادة نزاهة القضاة المشرفين على الانتخابات وحياد رجال الشرطة في تأمين مقار الاقتراع.. الفائز في هذه الانتخابات هو الوطن، والكنز اسمه المصريون".

العدالة والمساواة والشفافية

وأضاف أن العدالة والمساواة والشفافية ثلاثة مبادئ التزمت بها الهيئة الوطنية للانتخابات منذ بداية العملية الانتخابية وحتى إعلان النتيجة اليوم، وتابع قائلًا: "إلى جانب الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات ووجود قاض على كل صندوق في كل اللجان المنتشرة في مدن مصر وقراها، سمحت الهيئة لممثلي البعثات الدبلوماسية وأعضاء منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية بمتابعة لجان الاقتراع وإجراءات التصويت والفرز لتصبح العملية الانتخابات على مرأى ومسمع من الجميع".

وتابع رئيس الهيئة قائلًا: "لم يكن هناك ما نخفيه، بل كان لدينا ما نفخر ونتباهى به، فوقف الخلق جميعاً ينظرون كيف نبني قواعد الديمقراطية".

ووجه التحية إلى المصريين جميعا الذين رسموا مستقبلهم بأحرف من نور من خلال مشاركتهم في هذه الانتخابات التي من المؤكد أنها ستظل محفورة في وجدان الجميع وستبقى نموذجًا فريدًا يحتذى به في الاستحقاقات القادمة، كما تقدم بالشكر والتقدير لكل قضاة مصر الأجلاء الذين تفانوا وبذلوا الجهد وكانوا على قدر الحدث والمسؤولية.

وحيا رئيس الهيئة رجال الشرطة البواسل على دورهم البارز في حفظ الأمن وتأمين العملية الانتخابية، وتوجه بالشكر إلى أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات وجهازها التنفيذي والعاملين بها لما بذلوه من جهد وتحملوه من مشاق على مدى أشهر طوال من أجل أن تخرج الانتخابات بالصورة المشرفة التي تليق بمكانة مصر والمصريين.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي إلى أنه بناء على ما تقدم اجتمع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات ظهر اليوم وأصدر القرار رقم 39 لسنة 2023 باعتماد النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية متضمنا فوز المرشح عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبدالفتاح السيسي بمنصب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء ولايته الحالية، داعيًا الله أن يوفقه في مسيرته نحو تحقيق التنمية والرخاء لمصر وشعبها.

ووجه رئيس الهيئة رسالته للمرشحين الذين لم يحالفهم التوفيق، قائلًا: "فُزتم باحترام المصريين وإعلاء قيم الديمقراطية ووفقتم فيما هو قادم".

واختتم المؤتمر الصحفي قائلًا: "لقد أديت أنا وزملائي أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات وأعضاء الجهات والهيئات القضائية المهام الموكلة إلينا بضمير وحياد القاضي وأثبتنا وبحق أن لمصر قضاه جعلوا الوطن غايتهم والعدل شريعتهم"، وعقب ذلك تم عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.