الشعب قال كلمته|أبو العينين يحتفل وسط أهالي الجيزة بفوز الرئيس السيسي بولاية جديدة

هنأ محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب الشعب المصري بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية ، قائلا: “مبروك لمصر وشعبها وقائدها”.

وتابع: "أهنئ الشعب المصري صاحب الملحمة التاريخية في الانتخابات الرئاسية، شعبنا العظيم الذي اصطف خلف قائده ليعطي دروسًا في الوطنية والدفاع عن مصرنا الغالية، في لحظات استثنائية، عبّر خلالها المصريون عن أنفسهم بتحقيق أعلي نسبة تصويت في تاريخ مصر.

نزل المصريون ليقولوا كلمتهم في حب قائد مخلص لشعبه ووطنه، واصطفوا للدفاع عن الوطن ضد كل ما يحاك ضدنا، فسمع العالم صوتهم، واحترم كلمتهم وقضى على جميع المخططات، اختار المصريون رئيسهم أمام العالم، هذا قائدنا، ونحن معه صفا واحدًا نحمي وطننا بأرواحنا.

ألف مبروك للشعب المصري العظيم اختياره لقائده وسنوات جديدة من البناء واستكمال الحلم، ألف مبروك لقائد مصر الرئيس السيسي فترة جديدة وأنت معنا تحلم وتصنع وتبني وتكتب تاريخًا جديدا لمصر الحديثة القوية، وتحقق حلم شعب عظيم منحك المسئولية والثقة والحب، ومنحته الإخلاص والمصداقية والعمل لبناء مستقبل جديد لأبنائه ".

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