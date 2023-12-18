الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ السيسي لفوزه بفترة رئاسية جديدة

قدمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بثقة الشعب المصري العظيم، وانتخابه لفترة رئاسية جديدة بنسبة بلغت ٨٩.٦ ٪

وقال بيان صادر اليوم عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إننا، في هذه المناسبة، نثمن ونحيي وطنية ووعي الشعب المصري، الذي خرج بعشرات الملايين إلى الصناديق، بنسبة تصويت وصلت إلى ٦٦.٨ ٪، ليعلن إرادته الصادقة في استكمال مسيرة التنمية والإنجازات، وحماية مقدرات البلاد خلال هذه المرحلة الدقيقة.

واختتم البيان قائلا، نصلي أن يحفظ الله وطننا الغالي مصر، ويرشد رئيسها المنتخب ومختلف مؤسساتها في كافة القطاعات لتحقيق صالح شعبها العظيم، ووضعها في المكانة التي تستحقها.