كاتب صحفي: الشعب المصري رغب في استكمال المشوار مع الرئيس السيسي

علق الكاتب الصحفي سامي عبد الراضي، على فوز الرئيس السيسي بمنصب رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة، قائلا "مليون مبروك".

وقال سامي عبد الراضي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في تغطية خاصة لنتيجة الانتخابات الرئاسية المذاع على قناة " صدى البلد"، "معدن الشعب المصري يظهر وقت الشدائد ".

وتابع سامي عبد الراضي:" مصر لها دور ومكانة إقليمية ودولية كبيرة وذلك ظهر جليا في التعامل مع أحداث التصعيد في غزة ".

وأكمل سامي عبد الراضي "المواطن المصري استشعر حجم التهديدات في الإقليم، وبالتالي رغب في استكمال المشوار مع الرئيس السيسي كي تظل مصر قوية ثابتة الأركان ".

ولفت سامي عبد الراضي:" هناك شعبية حقيقية للرئيس السيسي في الدولة المصرية ".