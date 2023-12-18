مجلس الشيوخ يهنئ السيسي بالفوز في الانتخابات الرئاسية 2024

تقدم رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء المجلس، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقة الشعب المصرى في سيادته بإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية لولاية جديدة، لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة التي أسس قواعدها منذ 10 سنوات وقطع أشواطا طويلة في بناء أركانها على أسس متينة وهادفة في كل المجالات.



ووجه رئيس مجلس الشيوخ الشكر للشعب المصري العظيم على مشاركته التي لم تبلغ نسبتها انتخابات من قبل حتى في أكثر الدول ديمقراطية، مما دل للعالم على وعي هذا الشعب وإدراكه لما يحيط بالأمة من مخاطر، واصطفافه خلف قيادته السياسية صفا واحدا، معارضة وموالاة، ليقول للعالم "نحن مع قائدنا هدفنا واحد ومصيرنا واحد".



ووجه الشكر لجميع جهات الدولة، الأمنية والقضائية، وغيرها على تنظيمها لانتخابات مشرفة خلت من أية تجاوزات، داعيا أن يحفظ الله مصر وشعبها.