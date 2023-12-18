الائتلاف المصرى لحقوق الإنسان يشيد بإجراءات الانتخابات ويهنئ السيسي بالرئاسة

أشاد الائتلاف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية بإجراءات ادارة واشراف الهيئة الوطنية للإنتخابات على الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ وقدم الائتلاف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية التهنئة للسيسي بفوزه بولاية ثالثة بنسبة أصوات بلغت ٣٩ مليونا و ٧٠٢ ألف تمثل نحو ( .٨٩%) من إجمالى عدد الأصوات الصحيحة.

وأكد سعيد عبدالحافظ منسق الائتلاف ان الانتخابات الرئاسية يمكن وصفها بأنها إنتخابات جادة عبرت بصدق عن إرادة الناخبين وثمن منسق الائتلاف دور الهيئة الوطنية للإنتخابات الذى ساهم في حماية إراده الناخب وتيسير مشاركة المواطنين في إدارة الشأن العام.

وقدم سعيد عبد الحافظ التحية للمرشحين على إلتزامهم بالموضوعية والإحترافية في إدارة حملاتهم الانتخابية مما ساهم في إجراء إنتخابات نزيهه تليق بدولة بحجم مصر.