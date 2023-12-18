استكمال مسيرة التنمية.. بطريرك الكاثوليك يهنئ السيسي بعد فوزه بفترة رئاسية جديدة

هنأ الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر الرئيس عبدالفتاح السيسي لثقة الشعب المصري وفوزه بفترة رئاسية جديدة.

وجاء في نص برقية التهنئة، باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوليه منصب رئاسة جمهورية مصر العربية، لفترة رئاسية جديدة.

وأكد الأنبا إبراهيم إسحق أن الكنيسة تؤكد دعمها الكامل للقيادة السياسية، وصلاتها لاستكمال مسيرة التنمية نحو الجمهورية الجديدة، والتوفيق لخير مصرنا الحبيبة، وشعبها العظيم".