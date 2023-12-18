قيادي بمستقبل وطن: نتيجة الانتخابات الرئاسية تؤكد إيمان المصريين بإنجازات الرئيس السيسي

هنأ المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، الرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه بالانتخابات الرئاسية 2024، موضحا أن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية يؤكد إيمان المصريين بحجم الإنجازات التي حققها الرئيس السيسي خلال الـ9 سنوات الماضية وقدرته على بناء الجمهورية الجديدة واستكمال مسيرة التنمية والازدهار التي تشهدها مصر، كما أنه الأصلح للمرحلة المقبلة التي تشهد العديد من التحديات المحلية والإقليمية والدولية، في ظل متغيرات عديدة بدأت تطرأ على المنطقة، بجانب الموقف القوى للقيادة السياسية المصرية الداعمة للقضية الفلسطينية.

ووجه "رزق"، الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على المجهود الكبير الذي بذلته في هذا الاستحقاق الانتخابى، من تقديم كافة التسهيلات الخاصة بتصويت الناخبين، وتوفير طريقة التصويت "برايل" للناخبين من ذوى الهمم، وتوفير كراسى متحركة في كل اللجان الانتخابية، بجانب تخصيص لجان وافدين من أجل تشجيع المصريين على الإقبال في الانتخابات، بجانب التسهيلات العديدة التي قدمتها للمصريين في الخارج لدفعهم على المشاركة الإيجابية، موضحا أن إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات اتسمت بالاحترافية الشديدة مما جعلنا لا نسمع عن أي عوائق أو مخالفات في الانتخابات.

وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن نسبة الإقبال في الانتخابات الرئاسية كانت تاريخية، لافتا إلى أن نتيجة الانتخابات الرئاسية والتي جاءت باكتساح لصالح الرئيس السيسي والاصطفاف الوطني الذي سجله المصريين في الانتخابات الرئاسية يبعث برسالة واضحة للعالم أجمع بحجم الوعي السياسي الذي يتمتع به الشعب المصرى ودعمه للقيادة السياسية المصرية في مسيرتها نحو بناء الجمهورية الجديدة التي تستهدف بناء الإنسان المصرى وإيمان هذا الشعب بحلم الرئيس السيسي الذي يستهدف تحقيق نهضة غير مسبوقة للدولة المصرية.

وأشار "رزق"، إلى أن الانتخابات الرئاسية الراهنة شهدت العديد من الأرقام القياسية غير مسبوقة، سواء فيما يتعلق بعدد الحضور والتنوع في الفئات المشاركة في التصويت، وعدد الناخبين القياسى في المحافظات الحدودية وكذلك في الصعيد، بجانب مشاركة كبيرة من جانب الشباب والمرأة وذوى الهمم، وهو ما جعل تلك الانتخابات الرئاسية تحظى بشهادة عالمية من كافة وسائل الإعلام الإقليمية والدولية، خاصة أن الانتخابات الرئاسية تم تنظيمها في مناخ من النزاهة والشفافية، وسط إشراف قضائى كامل ضمن الحيادية للعملية الانتخابية.