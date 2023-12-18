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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مهنئا الرئيس.. مدبولي: الشعب أكد ثقته في قيادته الحكيمة خلال مرحلة فارقة

صدى البلد

هنأ مجلس الوزراء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بفوزه في الانتخابات الرئاسية، ونيله ثقة الشعب المصري العظيم.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الشعب المصري العظيم أكد ثقته في قيادته الحكيمة في هذه المرحلة الفارقة، التي تكثُر فيها التحديات، وتتعاظم فيها المسئوليات، ومن ثمَّ جاءت أصوات المصريين بمثابة تقديرٍ لما أنجزه الرئيس في السنوات الماضية، بتثبيت أركان الدولة المصرية، وبناء جمهورية جديدة، وفي الوقت نفسه عزم على استكمال ما تم البدء فيه، من أجل هذا الوطن، وشعبه العظيم.

وعبَّر رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بهذا المشهد الانتخابي المُشرف الذي ظهرت عليها الانتخابات الرئاسية المصرية، سواء بالحضور غير المسبوق، أو التنظيم المتميز، وكذا التحضُّر والرقي من جميع من شارك في هذا المحفل الانتخابي الأهم.

وشدد مدبولي على أن الشعب المصري العظيم بعث رسالة واضحة إلى العالم أجمع، مفادها "الوعي" و "الأمل".. "الوعي" بما يواجه وطنه من تحديات، والإدراك لما تحقق من مُنجزات، و "الأمل" في غدٍ أفضل دوماً يصنعه المصريون بسواعدهم تحت قيادة رئيسٍ اختارَ منذ البداية أن ينحاز لشعبه، وأن يحملَ الأمانة رُغم مختلف التحديات والصعاب.
 

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